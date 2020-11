Ufficiale, Guardiola rinnova con il Manchester City fino al 2023

Pep Guardiola resta in Premier League. Il tecnico catalano ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2023 con il Manchester City, che ha ufficializzato la trattativa sul proprio sito: “Ha trasformato il nostro stile di gioco e ha guidato la squadra verso otto importanti trofei”.

Guardiola: “Sono molto entusiasta”

"Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sempre sentito il benvenuto: nel club, nella città stessa, da parte dei giocatori, dello staff, dei tifosi, delle persone di Manchester, dal presidente e dal proprietario - ha dichiarato Guardiola dopo la firma -. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questi successi. Ho tutto ciò che potrei desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia. La sfida per noi è continuare a migliorare ed evolverci, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo”.

La gioia del presidente del City

"La passione e l'approccio intelligente di Pep Guardiola sono ora intrecciati nel tessuto stesso del calcio che giochiamo e nella nostra cultura di club. Questo impatto è stato fondamentale per il nostro successo durante il suo mandato ed è per questo che sono lieto che condivida la nostra opinione che c'è molto di più da ottenere sia dentro che fuori dal campo - le parole del presidente Al-Mubarak -. L’estensione del contratto di Pep è il naturale passo successivo in un viaggio che si è evoluto nel corso di molti anni. È un prodotto della fiducia e del rispetto reciproco che esiste tra lui e l'intero club. Va anche alla stabilità e alla creatività al centro delle nostre operazioni calcistiche. È importante sottolineare che si tratta di una convalida della struttura e della filosofia del calcio che è stata costruita in più di un decennio e a cui ha contribuito così tanto", ha proseguito. "Sono sicuro che tutti i tifosi del City condividano la mia gioia in questo nuovo accordo e nell'anticipare le entusiasmanti opportunità che, con un duro lavoro continuo, ci sono da cogliere”.