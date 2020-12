"Milan, è Llorente il vice Ibra: il Napoli lo libera gratis"

"È Fernando Llorente il vice Ibrahimovic scelto dal Milan. Il Napoli è disposto a liberare a costo zero l'ex attaccante della Juventus, in scadenza di contratto nel prossimo giugno e fuori dal progetto tecnico di Gattuso". È quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sulle cui colonne si legge come il club rossonero avrebbe messo nel mirino il gigante basco, autore di 27 gol in 92 presenze in bianconero tra il 2013 ed il 2015, in Campania dall'estate del 2019. Su Llorente, accostato nell'ultima sessione di mercato ad Elche e Benevento, col ds sannita Pasquale Foggia che ha recentemente ribadito il proprio interesse, sarebbe corteggiato anche dalla Sampdoria, che gli avrebbe proposto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo.