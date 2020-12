Everton, un regalo per Ancelotti: c’è Khedira

Da sedici anni l’ Everton non festeggiava il Natale al terzo posto della Premier League . Nove punti nelle ultime tre partite: Ancelotti ha vinto i due scontri diretti per la Champions con il Chelsea (1-0) e con il Leicester (2-0), ma ha appena certificato anche la grave crisi dell’ Arsenal (2-1), cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette giornate. A Goodison Park si sono innamorati di Ancelotti.

Il sogno di conquistare la Premier dopo trentaquattro anni resta una dolce utopia, ma l’obiettivo di qualificarsi per la prima volta alla fase a gironi di Champions può prendere forma. E così, dopo James Rodriguez e Allan, acquistati in estate, i dirigenti sono pronti a sposare un’altra idea affascinante sul mercato: quella di prendere a gennaio Sami Khedira, 33 anni, zero presenze nella Juve di Pirlo. L’interesse è concreto, confermato da Ancelotti dopo il successo di sabato sull’Arsenal (2-1): “Vediamo a gennaio, ho un ottimo ricordo di Khedira”. Si conoscono dai tempi del Real Madrid, c’è un rapporto di stima e affetto. La strada è aperta: l’Everton ha voglia di sentire per la prima volta nella sua storia l’inno della Champions a Goodison Park.