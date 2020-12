Nainggolan dall’Inter al Cagliari, affare fatto!

Radja Nainggolan torna al Cagliari per la terza volta. Risolti gli ultimi dettagli con l’ Inter , il centrocampista belga riabbraccerà la Sardegna Arena in prestito secco. La trattativa ha subito una forte accelerata nelle ultime ore, soprattutto dopo la rottura del crociato di Marko Rog che ha spinto la società sarda a intervenire sul mercato.

Summit ad Appiano Gentile tra il tecnico dell'Inter Antonio Conte, la dirigenza e il presidente nerazzurro Steven Zhang, collegato dalla Cina. Un vertice che ha avuto al centro il mercato, con la sessione di gennaio alle porte: il club dovrà vendere prima di poter rinforzare la rosa, con Eriksen sicuro partente. L'incontro è servito anche per programmare i prossimi mesi in casa interista, nel giorno in cui Lukaku e compagni torneranno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato.