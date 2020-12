Nainggolan torna al Cagliari: ecco la conferma sui social

CAGLIARI - Radja Nainggolan è pronto a iniziare la sua terza avventura al Cagliari. Il centrocampista belga, infatti, sbarca in Sardegna dall'Inter con la formula del prestito secco, con parte dell'ingaggio pagato proprio dai nerazzurri. Dopo l'ottima stagione disputata alla Sardegna Arena, il Ninja è tornato alla corte di Antonio Conte, ma in nerazzurro ha trovato poco spazio, collezionando appena 45 minuti in questo primo scorcio di stagione. Il via libera è arrivato nella giornata di ieri, proprio quando i vertici dell'Inter si sono riuniti ad Appiano per il punto sul mercato. Un'operazione provvidenziale per il Cagliari, in virtù anche del grave infortunio patito da Rog. "Contento di tornare? Certo, ma non è ancora ufficiale", commenta Nainggolan al suo arrivo a Villa Suart per effettuare le visite mediche. "Rimpianti all'Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità, pazienza".