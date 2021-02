Galliani su Ribery al Monza: "Se andremo in A ci penseremo"

Il grande sogno di mercato del Monza si chiama Franck Ribery. Dopo Boateng e Balotelli, i brianzoli hanno pensato all'ex Bayern Monaco, ora in forza alla Fiorentina, per rinforzare la propria rosa. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ad Adriano Galliani, che ai microfoni di Teleradiostereo commenta: "La storia di Ribery nasce da un'amicizia profonda fra lui e Boateng, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo". Il francese sarebbe dunque il regalo in caso di promozione nella massima serie. Un obiettivo fissato dalla nuova proprietà già quando la squadra militava in Serie C: "Il nostro progetto a Monza prevedeva la promozione dalla Serie C alla B, e dalla B alla A. Tecnicamente, in questo momento, visto che abbiamo la miglior differenza reti con le altre squadre a pari punti, siamo secondi e saremmo in Serie A dopo 20 giornate: però, non conta, conta esserci dopo la 38ª partite - rivela Galliani -. Noi speriamo di regalare alla città dove io sono nato, al club di cui sono stato vicepresidente e uno dei proprietari dal 1975 al 1985, la gioia di raggiungere la Serie A, cosa mai successa". Poi continua: "Il calcio, come molti altri settori economici, soffre una drammatica crisi di liquidità. Quest'anno purtroppo è finito il triennio 2018/21, la Serie B dovrà vendere i diritti per il 2021/24 e le previsioni non sono rosee. Bisognerà ridurre i costi ovviamente".