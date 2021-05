La Juve divisa tra Allegri e Zidane: Agnelli vuole evitare la beffa

ROMA - Tra Torino e Madrid si intrecciano i destini delle panchine di Juve e Real. Ma è il fattore Antonio Conte ad aver accelerato il conto alla rovescia su quest'asse. Perché il tempo stringe, tra una Juve che aspettava Zinedine Zidane e un Max Allegri che aspettava il Real, alla fine l'incastro che può delinearsi è ora quello di un ritorno al passato di Max. Che c'entra Conte? Forse più di quanto si possa immaginare. Non tanto e non solo perché nella riffa dei nomi in orbita Real si è inserito pure il suo, ma perché quando si è concretizzata davvero la possibilità di un suo addio all'Inter (ufficializzatosi ieri con la risoluzione consensuale) è esplosa in casa Juve la ferrea volontà di evitare un film già visto. Allegri al Real sarebbe una cosa, così come in qualsiasi altro club, ma vederlo sulla panchina nerazzurra proprio nessuno lo vuole, soprattutto Andrea Agnelli.