Calciomercato Reggina, ecco Rivas e Gavioli dall'Inter

REGGIO CALABRIA - La Reggina, in un comunicato, ha reso noto il ritorno in Calabria di 2 prodotti del vivaio interista: il fantasista honduregno Rigoberto Rivas, che resterà fino al 2025, e Lorenzo Gavioli, che si legherà al club fino al 2022 in prestito. Ecco la nota in cui si evince la notizia: "La Reggina 1914 comunica di aver perfezionato l'accordo con il Football Club Internazionale Milano per il trasferimento di Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli. Il fantasista honduregno, classe 1998, torna in amaranto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto che lo legherà al club sino al 30 giugno 2025. Il centrocampista classe 2000, invece, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito sino al 30 giugno 2022, con obbligo di riscatto".