Cagliari, colpo Strootman in prestito dal Marsiglia

CAGLIARI - Kevin Strootman riparte dal Cagliari. Il centrocampista olandese, che ha chiuso lo scorso campionato con la maglia del Genoa, disputerà la prossima stagione in Sardegna. Il club di Giulini (che aveva provato a riportarlo in Italia già lo scorso gennaio, prima del trasferimento in Liguria) lo ha acquistato in prestito dall'Olympique Marsiglia. L'ufficialità arriverà dopo le visite mediche.