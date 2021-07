Calciomercato Inter, tutto passa da... Cagliari

MILANO - Il mercato dell'Inter deve ancora decollare pienamente, soprattutto sugli esterni da consegnare a Simone Inzaghi dopo l'addio di Achraf Hakimi (e anche di Ashley Young). I nomi per l'esterno destro sono i soliti, con Hector Bellerin e Denzel Dumfries in pole, ma anche in stallo. Il tecnico ex Lazio si aspetta anche un quinto a sinistra, dove si monitoran Telles e Kurzawa. Per muoversi, però, bisogna far "fruttare" l'asse di mercato con il Cagliari, rinsaldato dalla cessione di Dalbert ai rossoblù. E in questo senso c'è ancora una volta il nome di Radja Nainggolan, con i due club che stanno cercando di trovare la quadra per evitare una minusvalenza a bilancio per l'Inter.