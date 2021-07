Lazio, il Dortmund blocca Brandt: "Resta con noi"

"Julian Brandt rimane con noi". L' amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke , spegne i sogni di mercato della Lazio e ribadisce la volontà di tenere in rosa il talentuoso fantasista tedesco, sogno proibito del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. "Per me è stato sempre tutto molto chiaro. Julian resterà con noi - ha dichiarato - così come Erling Haaland. Lo continuo a ripetere ogni giorno, ma sembra che a nessuno interessi. Ogni settimana sento una cosa diversa, ma per noi è normale che Brandt resti al Dortmund".

Il Dortmund: "Mai pensato di vendere Brandt"

La Lazio segue Brandt da diverse settimane. Per Sarri rappresenta la prima scelta per completare il pacchetto offensivo. Ma il Borussia Dortmund, che ha già ceduto Sancho, non sembra intenzionato a prendere in considerazione offerte. "Sperò che Julian farà una grande stagione - ha continuato Hans-Joachim Watzke - e che riuscirà ad esprimere tutto il suo potenziale, che è già grande. Mi piace, è un bravo ragazzo e se disputerà una grande stagione sarà un bene per tutti". Per l'amministratore delegato del club tedesco, non esiste nessuna possibilità di cessione. "Non avrebbe senso darlo via, non abbiamo mai avuto dubbi".