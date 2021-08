Lazio, occhio a Shaqiri: si libera dal Liverpool

ROMA - La Lazio a caccia dell’ala giusta per decollare. Il mercato è bloccato, non è facile in questo momento. Serve un attaccante esterno con Correa in rosa. Con la cessione del Tucu, che al momento non sembra all’ordine del giorno, ne arriverebbero due. Diversi i nomi studiati da Tare. E uno nelle ultime ore potrebbe prendere quota: Xherdan Shaqiri. Vecchio pallino del ds biancoceleste, è in uscita dal Liverpool.