Calciomercato Inter: Nandez-Nainggolan, pausa col Cagliari

MILANO - Ci si è messo di mezzo il Besiktas nell'affare Nandez-Nainggolan tra Inter e Cagliari. I turchi hanno parlato con l'agente del Ninja: destinazione difficile però visto che i turchi devono prima cedere un paio di stranieri, e perché l'offerta non è stata irrinunciabile. E poi c'è anche la volontà di Nainggolan, cioè ritornare a Cagliari. Il centrocampista comunque valuterà la proposta, anche perché i dialoghi tra Inter e Cagliari sono entrati in pausa all'esplodere della vicenda Lukaku. Ma si tornerà presto a parlare, al massimo la settimana prossima. Uno scambio con Nandez permetterebbe ai nerazzurri di non fare una minusvalenza, ma al momento la differenza tra le parti si aggira sui 2 milioni. Distanza non incolmabile ma, anche se per ora non si registrano passi avanti, Nainggolan approderà alla fine in rossoblù con Nandez a Milano. Ma la pausa porta anche delle domande. Se, incassata una cifra cospicua per Lukaku, l'Inter virasse su Dumfries, Nandez potrebbe non approdare in nerazzurro. E a quel punto al Ninja non resterebbe, per andare altrove, Cagliari compreso, la via della risoluzione.