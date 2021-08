Insigne-Napoli, è ancora stallo: l’Inter tenta il colpo

MILANO - Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, l'Inter inizia a muoversi sul mercato. A sostituzione del belga, Simone Inzaghi avrà a disposizione Edin Dzeko, ma c'è ancora da acquistare per completare la rosa. Il nome più caldo per l'attacco nerazzurro è quello di Correa, in uscita dalla Lazio di Sarri e in piena trattativa con i dirigenti milanesi. In serata c'è stato un incontro tra Alessandro Lucci, procuratore di Correa, e la società nerazzurra, ma l'argentino non è l'unica soluzione. Marotta si sta guardando intorno e l'idea che stuzzica il dirigente nerazzurro è quella di Lorenzo Insigne.