Calciomercato Serie C, Siena: Milesi firma un anno e Cardoselli arriva in prestito

SIENA - Il Siena, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Cassio Cardoselli, centrocampista del 1998, in prestito con diritto di riscatto e Luca Milesi, difensore del 1993, ingaggiato a titolo definitivo. Ecco la nota relativa ai 2 giocatori: "Doppio colpo di mercato del Siena che ingaggia Cassio Cardoselli e Luca Milesi. Cassio Cardoselli, centrocampista tuttofare, arriva dalla Virtus Entella in prestito con diritto di riscatto. Nato il 26 luglio 1998, nell’ultima stagione ha giocato in serie B con la formazione ligure collezionando 18 presenze e due gol. Scuola Lazio, dove è cresciuto con la Primavera, dalla stagione 2017 fino al 2020 è stato protagonista di 95 partite nella Carrarese tra campionato di serie C e Coppa Italia realizzando otto reti. Il calciatore si è già aggregato al gruppo ed ha svolto visite e test fisici alle Terme Redi, quartier generale del Centro medico del Siena in collaborazione con gli specialisti delle Terme di Montecatini. Stesso percorso alle Terme Redi per Luca Milesi, difensore centrale classe 1993, proveniente dal Modena a titolo definitivo. Ha sottoscritto un contratto annuale con opzione. Nell’ultima stagione ha giocato con la Carrarese in serie C – arrivato in prestito a gennaio – ed ha vestito la maglia della squadra toscana in 16 partite. La prima parte del campionato ha militato con il Modena in 8 gare. Il calciatore ha una profonda esperienza della categoria dove ha collezionato oltre 170 presenze (e due gol) anche con Piacenza, Vicenza, Arezzo, Pro Vercelli. Con quest’ultima è stato tesserato nel campionato 2014-2015 in serie B ed ha giocato otto partite. Milesi ha già fatto conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra".