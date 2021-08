Lazio, offerto Coutinho: ecco la suggestione di mercato

ROMA - Philip Coutinho offerto alla Lazio. La suggestione di mercato parte da qui. Il Barcellona cerca acquirenti per il brasiliano, ormai fuori dagli schemi blaugrana. Prestito con stipendio largamente pagato dagli spagnoli. Proposto invano alla Juve e non solo: hanno bussato anche alla porta di Formello. Sembra davvero una missione di mercato impossibile per i parametri biancocelesti. Eppure la notizia va registrata. E qualche indizio fa sognare.

Lazio e l’affare Coutinho: lo scenario

Tare cerca un’ala da 4-3-3. Coutinho, ovvio, sarebbe il colpo da far stropicciare gli occhi. Ha passaporto portoghese, dunque è tesserabile con lo status di comunitario. Viene gestito da Kia Joorabchian, agente in buoni rapporti con il ds biancoceleste e Lotito. Ha portato Andreas Pereira l’anno scorso e ha pilotato il ritorno di Felipe Anderson giusto qualche mese fa. Altro indizio che mette l’acquolina in bocca: l’ex Liverpool è un grande amico di Lucas Leiva. Un rapporto quasi fraterno, con Philip visto spesso nella casa del centrocampista all’Olgiata. Un sponsor, per una clamorosa operazione, ci sarebbe pure.

Le condizioni

Coutinho è in scadenza nel 2023. Guadagna 9 milioni di euro all’anno e su di lui ci sono diversi club di Premier League. Il Barça sta cercando acquirenti e sarebbe disposto anche ad accollarsi una larga parte dello stipendio. La partecipazione blaugrana, il Decreto Crescita e la formula del prestito, unite alla possibilità di avere un posto da titolare con Sarri, potrebbero favorire la Lazio. Il giocatore vuole rilanciarsi dopo due stagioni all’ombra. La suggestione è in piedi. Da capire se potrà diventare una vera idea di mercato. Concreta.