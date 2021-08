"Lazio, ecco Basic: accordo con il Bordeaux"

ROMA - Dopo una lunga trattativa sembra tutto destinato a chiudersi nelle prossime ore: Toma Basic è pronto a sbarcare a Roma per firmare il nuovo contratto con la Lazio. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che tra la società del presidente Lotito e il Bordeaux l'accordo per il trasferimento del centrocampista croato è cosa ormai fatta. Si attende solo il via libera definitivo del club capitolino, che in queste ore sta trattando la cessione di Correa all'Inter, poi il centrocampista croato potrà finalmente mettersi a disposizione di Sarri che non vede l'ora dell'arrivo di altri rinforzi.