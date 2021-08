ROMA - Toma Basic sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il nazionale croato dovrebbe firmare per cinque stagioni con il club biancoceleste. Basic è atterrato all'aeroporto di Ciampino ed è pronto per la nuova avventura con la maglia della Lazio: svolgerà domani mattina le visite mediche e nel pomeriggio dovrebbe prendere parte al suo primo allenamento in biancoceleste.