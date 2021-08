Roma, ufficiale: Milanese in prestito all'Alessandria

ROMA - Il gol e l'assist della scorsa Europa League, oltre alla fiducia che gli aveva dato Paulo Fonseca, facevano presagire una storia più lunga di quanto è effettivamente durata tra la Roma e Tommaso Milanese. E invece il centrocampista classe 2002, che fu perno della Primavera di Alberto De Rossi e che sembrava in rampa di lancio per rimanere in prima squadra, saluta i giallorossi. Nessuno spazio con Mourinho, Milanese cercherà fortuna in Serie B con il neopromosso Alessandria, dove si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Lo ha reso noto il club grigio con questo comunicato: "Tommaso Milanese è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. 19 anni compiuti da poco, centrocampista, Milanese è uno dei prodotti più significativi del vivaio della Roma, società da cui proviene con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto.