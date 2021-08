Calciomercato Cagliari, tutto su Scamacca

CAGLIARI - A poche ore dalla fine della sessione di mercato estiva il Cagliari ha deciso: tutto su Gianluca Scamacca (22), attaccante del Sassuolo che si sta avvicinando sensibilmente ai rossoblù. A confermare la trattativa anche l'ad neroverde Carnevali: "Lo cerca il Cagliari, ma anche altri club che lo vorrebbero in prestito. Ma il giocatore ha espresso il desiderio di restare in Serie A, rifiutando offerte dall'estero". A breve dovrebbe arrivare anche il definitivo semaforo verde all'operazione che porterà Scamacca in Sardegna in prestito oneroso.