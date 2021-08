Da Zaccagni e Caicedo a Messias e Keita: tutti i colpi di mercato

Si è conclusa ufficialmente la sessione estiva del calciomercato in Italia. Né Pjanic, né Icardi, la Juve dopo aver perso Cristiano Ronaldo e dopo un inizio di stagione in tono minore, annuncia Kean e piazza in prestito i giovani Dragusin, Fagioli, Ranocchia e Delli Carri. Molto attiva la Lazio, che annuncia Zaccagni e cede Caicedo e Fares, la Roma saluta Olsen e Pastore, il Napoli accoglie Anguissa e il Milan Messias. Saluta l'Italia Tomiyasu, che passa all'Arsenal, Keita Balde riparte dal Cagliari.

19.14 - Calciomercato, aggiornamenti sulla Roma : al lavoro in Inghilterra su Santon al Fulham oltre che su Olsen allo Sheffield United. Tutto tace per Nzonzi. Ciervo verso la Sampdoria: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

16.15 - Lazio, aggiornamenti su Zaccagni . Ore frenetiche per la Lazio che sta cercando di chiudere in questo rush finale l'arrivo di Zaccagni dal Verona. Si continua a trattare e si aspetta la fumata bianca.

15.41 - Colpo del Benevento, ecco dal Genoa il 33enne centrocampista Ivan Radovanovic

15.40 - Verona, fatta per Caprari: arriva dalla Sampdoria

15.33 - Inter, Lazaro si trasferisce in prestito al Benfica

15.23 - Sassuolo, ufficiale: arriva Harroui dallo Sparta Rotterdam

15.17 - Inter, Agoumé rinnova fino al 2025. Il club nerazzurro comunica in una nota di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista francese. Il giocatore classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025

14.57 - Olsen dalla Roma allo Sheffield United: stretta finale

14.44 - Mohamed Amine Ihattaren passa a titolo definitivo dal Psv Eindhoven alla Juve ma andrà però in prestito alla Sampdoria.

14.31 - “Da venerdì notte non abbiamo più contatti col Chelsea”: il ds del Siviglia Monchi frena sull’affare Koundé. “La scorsa settimana hanno presentato un’offerta che non ci soddisfaceva” ha dichiarato l’ex Roma.

14.29 - Il Venezia chiude altri due arrivi dall’estero: il centrocampista americano classe 2002 Jack De Vries dai Philadelphia Union e Ridgeciano Haps, difensore classe 1993 dal Feyenoord.

14.26 - Andrea Favilli è un nuovo calciatore del Monza. L'attaccante arriva in biancorosso dal Genoa, a titolo temporaneo.

14.07 - La Salernitana ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con l'Inter "per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe '01 Edoardo Vergani. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2023".

13.52 - La Juventus si aggiudica il giovane talento Mohamed Amine Ihattaren, trequartista olandese di 19 anni, proveniente dal Psv Eindhoven. Il trasferimento a titolo definitivo è stato ufficializzato dalla Lega Serie A. L'agente di Ihattaren è Mino Raiola.

13.51 - Martin Caceres è a un passo dal Cagliari: l'esterno uruguaiano, ex di Lazio e Juve, è già in Sardegna per firmare il contratto.

13.44 - Sam Lammers lascia l'Atalanta e va in prestito con diritto di riscatto all'Eintracht Francoforte, in Bundesliga. L'attaccante olandese sta facendo le visite mediche.

13.37 - La Sampdoria lavora al ritorno di Gregoire Defrel: l'attaccante francese è attualmente al Sassuolo.

13.34 - Il 21enne centrocampista spagnolo Tofol Montiel lascia la Fiorentina e passa al Siena, in Serie C.

13.30 - Rinforzo per la Salernitana che si assicura Filippo Delli Carri dalla Juventus.

13.20 - Torna in Italia Rey Manaj, attaccante albanese di scuola Inter: lo Spezia l'ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, con cui ha giocato nella squadra B nell'ultima stagione, segnando 14 reti.

13.05 - Il Torino è vicino a Josip Brekalo del Wolfsburg. La formula è quella del prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni.

12.50 - Il Genoa sta per prendere Pablo Ignacio Galdames: il centrocampista cileno, in forza al Velez Sarsfield, sta facendo le visite mediche.

12.39 - Depositato ufficialmente il contratto di Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan. Il centrocampista francese, preso a titolo definitivo dai rossoneri, resterà in prestito al Bordeaux.

12.34 - Takehiro Tomiyasu del Bologna è a un passo dall'Arsenal, che vorrebbe riportarlo in Premier League. I Gunners pagheranno 20 milioni + 3 di bonus ai rossoblù.

12.19 - La Sampdoria è vicinissima all'acquisto in prestito dalla Juventus di Radu Dragusin, difensore romeno di 19 anni. Dragusin, che ha giocato nell'Under 23 bianconera, nella scorsa stagione ha anche debuttato in Serie A, raccogliendo inoltre 2 presenze in Coppa Italia e una in Champions League con la formazione di Pirlo.

12.14 - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Parma, in Serie B, di Enrico Delprato. La formula prevede il diritto di riscatto e controriscatto. Il ventiduenne jolly tra difesa e centrocampo, senza presenze in prima squadra, ha svolto l'intera preparazione estiva con la squadra di Gian Piero Gasperini finendo in panchina alla seconda giornata di campionato contro il Bologna.

12.02 - Il Venezia è vicino all'acquisto di Ridgeciano Haps, esterno sinistro del Feyenoord di 28 anni.

11.52 - Il Napoli prende dal Bari due calciatori: Balla Moussa Mané, difensore 18enne, arriva in prestito secco e farà parte della squadra Primavera partenopea. Discorso analogo per Giovanni Mercurio, trequartista di 18 anni, il cui contratto di prestito è stato depositato oggi in Lega.

11.47 - Venezia e Genoa stanno facendo un tentativo per arrivare a Radamel Falcao. Il 35enne attaccante colombiano vorrebbe rescindere il suo contratto con i turchi del Galatasaray, ma difficilmente riuscirà a farlo entro le 20 di oggi, quando si chiuderà il calciomercato in Italia.

11.43 - Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha prolungato ufficialmente il suo contratto con i Reds: non è stata ancora resa nota la durata dell'accordo.

11.39 - Secondo i francesi di Rmc Sport e gli spagnoli di Mundo Deportivo, il Manchester United ha offerto gratuitamente Edinson Cavani al Barcellona. L'attaccante uruguaiano è chiuso, nei Red Devils, dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Resta il nodo dell'alto ingaggio del calciatore sudamericano.

11.30 - La Juventus tenta l'ultimo assalto a Miralem Pjanic: l'agente del fantasista bosniaco del Barcellona, Fali Ramadani, a minuti dovrebbe incontrare i dirigenti bianconeri a Milano.

Juventus, serve un centrocampista: Pjanic e Witsel in attesa

10.53 - Prime parole di Cristiano Ronaldo da giocatore del Manchester United: "Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore".

10.50 - Depositato il contratto di Luca Vignali, che passa in prestito dallo Spezia al Como, in Serie B.

10.32 - Il 20enne Alessandro Cortinovis passa dall'Atalanta alla Reggina, in Serie B: "Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto dall'Atalanta con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, e raggiungerà i compagni dopo gli impegni con la nazionale Under 20" si legge in una nota ufficiale della Reggina.

10.15 - Il difensore ceco David Zima passa al Torino. Calciatore di 20 anni, Zima è arrivato al centro di Medicina dello Sport dove ha cominciato le visite mediche di rito nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Il difensore centrale arriva dallo Slavia Praga a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro.

10.10 - Nikola Vlasic è un nuovo giocatore del West Ham. Lo annuncia il club inglese spiegando che il 23enne croato, prelevato dal Cska Mosca, ha firmato un contratto di cinque anni. Vlasic, questa estate, era finito nel mirino anche del Milan.

10.00 - Sono iniziate le visite mediche di Junior Messias con il Milan alla clinica La Madonnina.

9.30 - La Lazio molla Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e punta forte su Mattia Zaccagni del Verona.

9.05 - La Juventus ufficializza anche il ritorno di Moise Kean con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

9.00 - La Juventus ufficializza, con un comunicato sul proprio sito internet, i dettagli della cessione di Cristiano Ronaldo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".



8.40 - Il Real Madrid è a un passo dal talento francese Eduardo Camavinga. I Blancos potrebbero ufficializzare già oggi l'arrivo del 18enne centrocampista dal Rennes.

8.20 - Junior Messias sta per firmare per il Milan: Crotone e rossoneri hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del brasiliano che sosterrà le visite mediche a Milano prima che venga ufficializzato l'acquisto.