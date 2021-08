ROMA - Non solo il colpo Mattia Zaccagni per la Lazio in questa ultima, infinita, giornata di calciomercato. Il ds Tare ha piazzato anche un'operazione in uscita cedendo ufficialmente al Genoa Mohamed Fares: il terzino classe 1996 diventa rossoblù in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Manca ancora l'annuncio da parte dei due club, ma il contratto è stato già depositato in Lega.