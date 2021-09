Calciomercato Spezia, c'è Salcedo dal Genoa

LA SPEZIA - Eddie Salcedo rimane in Liguria, ma si trasferisce dal Genoa allo Spezia. Il prestito dell'attaccante classe 2001 è stato annunciato dalle Aquile con un comunicato sul proprio sito ufficiale che ripercorre la breve ma interessante carriera del nuovo acquisto: " Classe 2001, nato a Genova da genitori colombiani Salcedo è cresciuto nel settore giovanile del rossoblu dove esordisce in prima squadra, ad appena 16 anni contro il Sassuolo. Nell’estate del 2018 viene acquistato dall’Inter, in maglia nerazzurra nessuna presenza in prima squadra, ma Luciano Spalletti lo osserva con grande attenzione e lo fa allenare con regolarità tra i grandi. L’Inter lo riscatta - spiega ancora la nota - e la stagione 2019/2020 lo presta all’Hellas Verona di Juric, tecnico che lo aveva fatto esordire al Genoa. Dal 2019 al 2021 con la maglia gialloblu raccoglie 40 presenze e 4 gol".