"Juve e Inter su Castagne: derby d'Italia di mercato per l'ex Atalanta"

Timothy Castagne ieri sera è tornato a giocare in Italia con la maglia del Belgio ma chissà che la serie A non torni a essere il suo campionato. Secondo "Le Dernier Heure", infatti, Inter e Juventus starebbero monitorando la situazione dell'ex Atalanta, oggi al Leicester. I bianconeri, in particolare, sarebbero alla ricerca di una valida alternativa sulle fasce dopo i troppi gol subiti in questo avvio di stagione. Castagne, 25 anni, ha giocato da titolare l'ultima gara contro il Crystal Palace ma nelle precedenti due partite era stato relegato inizialmente in panchina da Brendan Rodgers, che gli aveva preferito Ricardo Pereira. Nella sua esperienza a Bergamo l'esterno vanta 96 presenze, 8 gol e 10 assist; con il Leicester, dove si è trasferito il 3 settembre 2020, ha totalizzato finora 41 presenze, 2 gol e 4 assist.