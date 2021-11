Mertens: "Contratto in scadenza? Spero di restare al Napoli"

NAPOLI - "Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. È importante giocare sempre così. É stata una partita perfetta. Quale gol scelgo? Non lo so, mi fanno piacere, quando devi lavorare per tornare è bello. Questi sono momenti in cui ci devi stare, dopo l'infortunio di Osimhen. Ma non devo fermarmi. Mi davano per finito? È vero, accetto le critiche, devo continuare così, sta a me far cambiare loro idea". Così Dries Mertens, a Dazn, al termine del match vinto 4-0 contro la Lazio, nel quale ha realizzato una doppietta: "Tocca a me continuare e fare bene mercoledì e poi sabato nelle prossime gare. Bisogna andare avanti così. Lo dico sempre, spero di restare sempre a Napoli. Non posso dire altro. Sarri? È un allenatore fortissimo, non è andata come voleva lui ma mi dispiace".