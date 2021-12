Lazio, Botheim ti aspetta: il piano per arrivarci

Lazio, le mosse per gennaio

Il tecnico aspetta un vice-Immobile, ma che potrà arrivare solo con Muriqi venduto. Per Lotito, il kosovaro doveva partire a giugno a titolo definitivo. Ma Sarri spinge per avere subito un rinforzo in avanti: la partenza di Muriqi è obbligatoria per fare spazio al nuovo arrivo. C’è Botheim in cima alla lista, ma con la Lazio non sono escluse sorprese. Qualche settimana fa era spuntata anche la candidatura di Sesko del Salisburgo, altro gigante di 194 centimetri, 18 anni. Contratto in scadenza nel 2026, operazione forse più difficile. Botheim è sotto contratto sino a dicembre del 2022. Un aspetto che può aiutare nella trattativa.