Pazzesco dall'Inghilterra: "Lewandowski potrebbe giocare con Ronaldo"

Secondo quanto riportato dal portale 90min, il Manchester United sarebbe fortemente interessato a Robert Lewandowski e potrebbe tentare di fare una mossa per acquistarlo in estate. Il polacco, così, raggiungerebbe Cristiano Ronaldo a Manchester per formare una coppia d'attacco super. L'ex Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento. Per non correre il rischio di perdere anche lui a zero, il Bayern quest'estate avrebbe due opzioni: o venderlo o prolungare. I Red Devils avrebbero già contattato la dirigenza bavarese per essere tenuti informati. Sul polacco, comunque, non ci sarebbero solo loro: lo seguono tante big europee, compresi Arsenal e Manchester City.