"United, Ronaldo verso l'addio: ecco dove potrebbe andare"

LONDRA (INGHILTERRA) - La seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe già essere giunta al capolinea dopo appena una stagione. In Inghilterra sembrano non avere dubbi: tra CR7 e Ralf Rangnick è rottura. Il fuoriclasse portoghese è addirittura volato in patria saltando il derby contro il Manchester City e facendo scoppiare un vero e proprio caso. Al termine della stagione il tecnico tedesco dovrebbe lasciare la panchina per assumere un ruolo da consulente, ma ciò non dovrebbe bastare per trattenere l'ex Juve all'Old Trafford. Stando a quanto riferito da FootballTransfers, il campione lusitano dirà addio al Manchester United in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ma non è finita qui, perché avrebbe anche messo in cima alla lista dei suoi desideri un'avventura al Psg, al fianco di Lionel Messi, il rivale storico nella corsa ai premi personali, ma anche ai trofei di squadra quando uno era il trascinatore del Real e l'altro il capitano del Barcellona. Sullo sfondo ci sarebbe anche l'ipotesi Sporting Lisbona, il club dove tutto ebbe inizio e dove vorrebbe vederlo la mamma, ma CR7 non ha ancora saziato la sua fame di grandi successi e sembra deciso a giocare ancora ai massimi livelli in un top club.