Xavi: "Haaland? É sempre un buon momento per venire al Barcellona"

BARCELLONA (Spagna) - Erling Haaland al Barcellona? Il quotidiano 'L'Esportiu' aveva riportato di un presunto incontro tra il tecnico del Barcellona Xavi e l'attaccante del Borussia Dortmund nella città bavarese, questa è stata la simpatica reazione dell'allenatore dei blaugrana: "Confermi che ho incontrato Haaland a Monaco di Baviera? Bene, io non lo sapevo - aggiunge - Io dico che per qualsiasi giocatore è sempre un buon momento per venire al Barcellona e aggiungo che, da quando sono qui, nessun calciatore ha detto no al club".