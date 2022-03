Haaland allo scoperto? Il gesto che lo avvicina al Real Madrid

A oltre 24 ore dalla vittoria contro il Psg, i tifosi del Real Madrid continuano a festeggiare il momento magico che sta vivendo la squadra di Carlo Ancelotti. I Blancos, dopo aver conquistato i quarti di Champions League e aver eliminato i francesi dalla competizione, sognano in grande. E perché no, anche sul mercato. Proprio dal Psg dovrebbe arrivare Kylian Mbappé, promesso sposo delle Merengues. Ma non è finita qui, perché i supporters del club e il presidente Florentino Perez vogliono provare il colpaccio e portare al Santiago Bernabeu anche Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha già avvisato il Borussia Dortmund che non rinnoverà e sulle sue tracce ci sono anche Barcellona e Manchester City.

Haaland e il like al post di Benzema

Il calciatore, però, è uscito allo scoperto e il suo gesto non è affatto passato inosservato. Al termine della sfida tra Real e Psg, infatti, Haaland ha messo like a un post di Karim Benzema, vero mattatore della sfida con una splendida tripletta nel giro di 17', che ha voluto condividere con i propri follower la felicità per la qualificazione e li ha caricati con il solito grido di battaglia "Hala Madrid!". I tifosi sembrano non avere dubbi e hanno interpretato il gesto social del norvegese come un ammiccamento nei confronti dei Blancos, anche se non sarebbe da escludere un semplice apprezzamento nei per Benzema, modello al quale guarderebbe con grande ammirazione anche il giovane centravanti del Borussia Dortmund. In ogni caso, i tifosi del Real Madrid sognano in grande.