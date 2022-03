"Haaland al Real Madrid, incontro decisivo in settimana"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid si appresta a sferrare l'attacco decisivo per prendere Erling Haaland dal Borussia Dortmund per la prossima stagione. Lo scrive la testata catalana Sport, sottolineando come, già in questa settimana, Hans-Joachim Watzke, direttore generale del club tedesco, volerà a Madrid per incontrare Florentino Perez, presidente del Real, e chiudere il trasferimento. I dirigenti spagnoli avrebbero già definito un accordo con l'attaccante norvegese. Il Borussia vorrebbe chiudere al più presto l'operazione per renderla pubblica e avere un riflesso positivo sulla propria quotazione in Borsa. Haaland dovrebbe essere ceduto al Real per una cifra superiore ai 75 milioni di euro che sarebbero parzialmente investiti per prendere, come sostituto, il 20enne Karim Adeyemi dal Salisburgo.