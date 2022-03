"Mls, Beckham vuole riunire Messi e Suarez all'Inter Miami"

Lionel Messi e Luis Suarez potrebbero tornare a giocare nella stessa squadra. Stando a quanto riportato da Marca, l'ex leggenda del calcio inglese David Beckham vorrebbe riunire i due attaccanti nell'Inter Miami, club di cui è presidente, e dove giocano gli ex Juve Higuain e Matuidi. La Pulce e l'uruguaiano hanno condiviso la maglia del Barcellona dal 2014 al 2020, anno in cui Luis si è trasferito all'Atletico Madrid dopo essere stato vicino ai bianconeri. Oltre a loro, nei piani del club di Mls ci sarebbero anche Jordi Alba e Sergio Busquets, che a differenza di Suarez e Messi fanno ancora parte del club blaugrana. L'idea sarebbe quella di ingaggiarli per la stagione 2023-2024, in quanto i giocatori in questione vorrebbero restare in Europa per prepararsi al meglio per i Mondiali di Qatar 2022.