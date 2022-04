Manchester United, ufficiale il rinnovo di Bruno Fernandes: "Un privilegio"

Il rinnovo di Bruno Fernandes con il Manchester United è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club inglese tramite un comunicato e un video sui canali social della squadra. Il nuovo contratto legherà il portoghese a Old Trafford fino a giugno del 2026, con possibilità di estensione per un ulteriore anno. Approdato in Inghilterra nel gennaio del 2020, Bruno Fernandes ha avuto fin da subito un grande impatto sulla squadra: finora ha collezionato 117 partite, condite da 49 gol e 39 assist.

Le parole di Bruno Fernandes

Il centrocampista ha dichiarato: “Dal momento in cui sono entrato a far parte del Manchester United, ho creato un rapporto speciale con il club e i nostri fantastici tifosi. Sono cresciuto guardando questa squadra, sognando di avere la possibilità di giocare qui un giorno. Quel sogno ora è realtà ed è un onore. Anche dopo due anni, è ancora fantastico giocare all’Old Trafford, sentire i fan cantare la mia canzone e segnare. È un vero privilegio indossare questa maglia e lottare per il nostro incredibile club. Voglio ottenere molto di più qui, e so che vale lo stesso per il resto della squadra e dello staff. Più di ogni altra cosa, vogliamo dare ai fan il successo che meritano. Abbiamo condiviso alcuni grandi momenti negli ultimi anni, ma il meglio deve ancora venire”.