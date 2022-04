"Mbappé capitano: così il Psg vuole convincerlo a restare"

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg non si arrende e continua a sperare nel rinnovo di Kylian Mbappé, stella dei parigini che ha però il contratto in scadenza a fine stagione. Mentre in Spagna assicurano che andrà al Real Madrid, con cui avrebbe già un principio di accordo, in Francia il quotidiano L'Équipe spiega che il club medita di consegnare all'attaccante la fascia da capitano.