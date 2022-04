"Rudiger spaventa il Barcellona: le richieste monstre del procuratore"

Il Barcellona prosegue a studiare il mercato dei parametri zero, dopo aver preso Kessie e Christensen . La settimana scorsa, come scrive Sport, la dirigenza catalana avrebbe incontrato l'agente di Antonio Rudiger per sapere le intenzioni e le richieste del difensore centrale del Chelsea . Il procuratore dell'ex Roma avrebbe sparato alto, spaventando i catalani.

Rudiger chiede un ingaggio da Premier

Rudiger avrebbe chiesto infatti sette milioni di euro netti a stagione più un bonus d'acquisto, visto che arriva a parametro zero. Siamo su cifre da Premier League, probabilmente insostenibili per quasi tutti. Il Barcellona non è disposto a offrire così tanto, nonostante Xavi apprezzi il giocatore per la sua velocità, il gioco aereo e l'esperienza internazionale. Lo stipendio sarebbe paragonabile a quello di un top player e, in più, il Barça in quel ruolo ha già Araujo, che però non ha ancora rinnovato. Il Barcellona avrebbe provato quindi a proporre formule più economiche, le parti si sono lasciate dandosi appuntamento per un secondo incontro.

“Rudiger, il Barcellona conta sul fattore tempo”

Il Barcellona avrebbe una carta da giocare: il fattore tempo. Rudiger difficilmente potrà restare a Londra vista la situazione di Abramovic e del Chelsea che è in vendita, tanto è vero che l'agente ha offerto il tedesco anche a Bayern Monaco, Real Madrid e Juve, senza trovare un'offerta soddisfacente. Su questo si gioca la trattativa: il tempo. A Barcellona sono convinti che Rudiger dovrà abbassare le sue pretese se non trovasse la squadra disposta a offrirgli 7 milioni. Ma se dovesse scendere la richiesta, allora potrebbero tornare in gioco pure le squadre che finora hanno abbozzato, senza concretizzare.