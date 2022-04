"Eriksen sta tornando, ora lo seguono Manchester United e Tottenham"

COPENAGHEN - Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Christian Eriksen potrebbe tornare già da questa estate in un grande club, sempre in Premier League. Il 30enne centrocampista danese, che durante gli ultimi Europei ha rischiato di morire in campo per un arresto cardiaco, potrebbe lasciare il Brentford, con cui è tornato a giocare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Su di lui ci sarebbero due grandi del campionato inglese, il Manchester United e, soprattutto, il Tottenham.