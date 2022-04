"In campo anche Macron: Mbappé rinnoverà con il Psg"

PARIGI (FRANCIA) - "Mbappé annuncerà il suo rinnovo con il Psg". Ne sono sicuri in Francia , dove lo dice ai microfoni di RMC Sport il giornalista Daniel Riolo, lo stesso che la scorsa estate aveva anticipato l'arrivo di Messi all'ombra della Tour Eiffel. Un'ipotesi, quella della permanenza a Parigi dell'attaccante in scadenza di contratto ( a cui il club starebbe pensando di affidare la fascia da capitano ), che sembrava svanita e ha invece ripreso quota dopo le sue ultime dichiarazioni : " Non ho ancora preso una decisione, ma ci sono elementi nuovi " ha detto Mbappé di recente .

Una 'questione di stato'

E mentre il Real Madrid resta alla finestra con la speranza di poterlo ingaggiare a parametro zero, in Francia il rinnovo dell'attaccante è diventato quasi una 'questione di stato' e 'in campo', secondo il giornalista Romain Molina, sarebbe sceso addirittura Emmanuel Macron come 'alleato' della proprietà qatariota del club. In piena campagna elettorale, il presidente della Repubblica francese sta cercando di evitare la partenza dal Paese del talento transalpino. Lo stesso obiettivo di Al Khelaifi, pronto a tutto per trattenerlo: "A lui interessa solo che ci sia Mbappé - ha aggiunto Riolo a RMC Sport -. Nessuno mi crederà, ma penso che a maggio annuncerà la sua permanenza".