"Bayern, accordo raggiunto con Gravenberch: ora tutto su Mazraoui"

Il Bayern Monaco avrebbe raggiunto un accordo con Ryan Gravenberch per il suo trasferimento in Baviera . Giocatore e società avrebbero concordato i termini personali relativi al contratto del centrocampista di proprietà dell' Ajax . Il club campione di Germania lo starebbe seguendo da tempo . Lancieri e tedeschi, ora, dovrebbero trovare un'intesa. Per parte sua, il Bayern sarebbe disposto a offire 25 milioni di euro , mentre la squadra di Amsterdam ne vorrebbe almeno 35 per privarsi del suo gioiello, che piacerebbe a tante big europee compresa la Juventus . Il contratto dell'olandese con l' Ajax scade nel giugno 2023 , ma il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di prolungare gli accordi e questo potrebbe favorire una sua cessione in estate, anche perché la squadra allenata da Erik Ten Hag non vorrebbe correre il rischio di perderlo a zero.

Mazraoui piacerebbe anche al Milan

Ma Ryan non sarebbe l'unico giocatore dell'Ajax finito nel mirino del Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, starebbero seguendo con molto interesse anche il terzino Noussair Mazraoui, che piacerebbe anche a Barcellona e Milan. Il marocchino va in scadenza di contratto a giugno e, probabilmente, non rinnoverà: di conseguenza potrà essere ingaggiato a parametro zero. Su di lui si profilerebbe un testa a testa tra blaugrana e tedeschi, con quest'ultimi che parrebbero essere in vantaggio in quanto Mazraoui preferirebbe trasferirsi in Baviera e non in Catalogna. Sia lui che Gravenberch sono rappresentati da Mino Raiola, che parrebbe intenzionato a portarli entrambi a Monaco.