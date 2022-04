Milan, il retroscena di Thauvin: "Ecco perché non sono approdato in rossonero"

Tigres colonia francese. La formazione messicana, passata alla storia per essere stata la prima squadra Tricolor a qualificarsi per la finale del Mondiale per club, nel 2020, poi persa contro il Bayern Monaco, si è inoltre distinta sul mercato negli ultimi anni per essere riuscita ad agganciare due importnati calciatori francesi a parametro zero.

Tigres, "patria" dei francesi Prima il centravanti André-Pierre Gignac, in Messico dal 2015, decisivo proprio per la cavalcata nel Mondiale per club, oltre che per la vittoria nella Champions Concacaf del 2020 e poi, la scorsa estate, Florian Thauvin. L’attaccante esterno era a scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e nel giro della nazionale francese, le offerte dall’Europa certo non gli mancavano, ma alla fine ha prevalso la volontà di tentare l’avventura “esotica”, anche grazie alla “moral suasion” effettuata dallo stesso Gignac, suo compagno a Marsiglia.

Milan-Thauvin, ecco perché è saltato tutto Tra le squadre interessate a Thauvin c’era anche il Milan, che aveva preso seriamente in considerazione la possibilità di affidarsi all’estro e alle qualità del giocatore che vanta anche una breve espeirenza al Newcastle. Intervistato da 'Canal+', è stato lo stesso giocatore a spiegare come mai il corteggiamento dei rossoneri non è andato a buon fine, riavvolgendo il nastro di 12 mesi: "Il mio futuro doveva essere al Milan, ma la società non conosceva il budget per la stagione successiva e non sapevano se avrebbero partecipato alla Champions League, inoltre avevano rinnovi importanti da definire. Per questo mi hanno chiesto tempo, ma arrivato ad aprile non volevo più aspettare".