"Anche la Juve su Nuñez, ma lo scontro con l'agente può scatenare un'asta"

Il futuro di Darwin Nuñez potrebbe non essere in Italia, dove invece il giocatore del quale l’attaccante del Benfica sembra essere l’erede, Edinson Cavani , ha vissuto gli anni migliori della propria carriera, ma intanto fioccano i nomi delle formazioni di Serie A che si sono messe sulle tracce di una delle rivelazioni della stagione.

Secondo quanto riportato da 'Record,' in particolare, oltre che quello delle milanesi, che sono da tempo sul giocatore, sarebbe spuntato anche l’interesse della Juventus , peraltro piuttosto datato se è vero che quello dell’ex Almeria era stato un profilo preso in considerazione anche nelle settimane precedenti all’approdo a Torino di Dusan Vlahovic.

Nuñez, che scontro con l'ex agente!

Nuñez è definitivamente esploso a livello internazionale grazie alla rete che ha condannato l’Ajax alla sorprendente eliminazione agli ottavi di Champions League, complice anche una papera di André Onana, ma l’uruguaiano sta segnando con continuità fin dall’inizio della stagione, avendo già abbattuto il muro dei 20 gol nell’attuale edizione della Primeira Liga. Peraltro il giocatore sta vivendo un momento delicato anche a livello personale, avendo comunicato su Twitter l’interruzione del rapporto con l’ormai ex agente Edgardo Lasalvia, con tanto di rassicurazione per followers e tifosi: “Intendo rendere noto che non rinnoverò a Edgardo Lasalvia il mandato per rappresentarmi come agente. Aggiungo anche che io e la mia famiglia non abbiamo ricevuto alcuna minaccia e stiamo bene”.