Barcellona, Dani Alves: "Mbappé? Lo preferirei ad Haaland"

In un'intervista per il quotidiano spagnolo Sport, Dani Alves, tornato al Barcellona a inizio stagione, ha parlato della situazione attuale dei blaugrana e di alcune dinamiche di mercato. Alla domanda su chi investirebbe più soldi tra Mbappé e Haaland, il brasiliano sembra non avere dubbi: "Onestamente, non spenderei molti soldi per Haaland. Per Mbappé si, ma per Haaland no. Mbappé mi sembra più completo sotto tutti gli aspetti. Se hai intenzione di fare un investimento gigantesco, devi farlo nel migliore dei modi. Se dipendesse da me, scommetterei su Mbappé". Infine un messaggio rivolto a Lionel Messi, che ha lasciato il Barcellona nell'estate del 2021 per andare al Psg: "Non so cosa pensi o cosa voglia fare. Potrebbe tornare un anno con me per un ultimo ballo. Perchè no? Non c'è posto migliore di questo. È uscito e ha assaporato l'esperienza. È ora di tornare a casa, se vuole".