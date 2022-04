"Ecco quali sono i tre club in corsa per l'acquisto di Darwin Nuñez"

Secondo quanto riporta The Athletic , sarebbero tre i club favoriti per l'acquisto di Darwin Nuñez , attaccante del Benfica che quest'anno sta segnando a raffica. Le squadre in questone sarebbero Chelsea , Manchester United e Psg , con i portoghesi che - per lascialo andare - vorrebbero almeno 70 milioni di euro , anche se oggi l'allenatore Verissimo ha detto che vale molto di più . Il giocatore piacerebbe anche alla Juventus , ma i bianconeri parrebbero essere indetro in questo momento rispetto ai due club inglesi e ai parigini.

Ha segnato 5 gol in Champions

In questa stagione il 22enne attaccante uruguagio è letteralmente esploso. In campionato, con la tripletta messa a segno contro il Belenenses, ha raggiunto quota 24 gol. In Champions League ha trovato la rete in cinque occasioni, compresa anche quella (inutile) nel match di andata dei quarti di finale contro il Liverpool. Per lui si prospetterebbe una lotta molto serrata e senza esclusione di colpi di scena durante il prossimo mercato, con il Benfica che - nel caso in cui vede molta molto difficile la possibilità di trattenerlo - vorrebbe venderlo quanto prima per cercare sin da subito il sostituto ideale.