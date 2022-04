"L'Arsenal pensa a Morata: offerta in arrivo per l'Atletico Madrid"

La partita contro la Fiorentina non è stata la migliore della stagione di Alvaro Morata, rimasto in campo per 66 minuti durante i quali lo spagnolo ha dato come sempre il proprio contributo in termini di movimento alla fase offensiva della Juve, senza però riuscire a concretizzare le occasioni avute.

Juve in finale di Coppa Italia, Morata a caccia dell'8° titolo in bianconero Per fortuna dello spagnolo e di Max Allegri c’hanno pensato i centrocampisti, Bernardeschi e Danilo, a blindare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. A Roma l’11 maggio Morata potrà quindi andare alla caccia dell'ottavo titolo della propria carriera juventina, che potrebbe però anche essere l’ultimo. La situazione contrattuale del numero 9 bianconero è infatti come noto appesa ad un filo, con il prestito biennale dall’Atletico Madrid che scadrà il 30 giugno e la volontà della Juventus di trattare l’acquisto a titolo definitivo solo qualora i Colchoneros acordassero un robusto sconto alla cifra di 35 milioni pattuita due anni fa.

Juve-Morata, decide l'Atletico Madrid L’ultima parola sarà quindi dell’Atletico, la Juve non sembra disposta a salire sopra i 15 milioni per un giocatore gradito ad Allegri, ma al quale continua a difettare la continuità di rendimento, sebbene la duttilità e la generosità mostrate in campo siano doti apprezzate anche dalla dirigenza. Fatto sta che qualora all’Atletico arrivasse una proposta “irrinunciabile” anche la seconda esperienza juventina di Alvaro potrebbe concludersi.