Dall'Inghilterra: "L'Arsenal vuole Gabriel Jesus"

Secondo quanto riferito da The Athletic , l' Arsenal sarebbe sulle tracce dell'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus , giocatore sul quale ci sarebbe l'interesse anche della Juventus . Il direttore tecnico dei Gunners Edu starebbe parlando da molto tempo con l'entourage del brasiliano, che parrebbe essere ben disposto di trasferirsi a Londra . Tra l'altro, Arteta ha già lavorato con Jesus quando era nello staff del Manchester City e la squadra londinese pare che sia la favorita all'ingaggio dell'ex Palmeiras .

Ha il contratto in scadenza tra un anno

L'Arsenal, dopo la partenza di Aubameyang e quelle quasi sicure di Lacazette e Nketiah, necessiterebbe di ingaggiare una punta in estate, e il brasiliano sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale. Quest'ultimo, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023, considererebbe finito il suo tempo alla corte di Guardiola, e l'eventuale arrivo di Haaland gli chiuderebbe ancor di più le porte. In questa stagione ha giocato 29 partite comprese tutte le competizioni, segnando sei gol.