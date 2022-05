Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Müller fino al 2024

La lunga storia d'amore fra Thomas Müller e il Bayern Monaco va avanti: ufficiale il rinnovo fino al 2024 del 32enne centrocampista cresciuto nel settore giovanile dei bavaresi. Müller, sin dall'età di 10 anni al Bayern e professionista dal 2008, con la Bundesliga vinta quest'anno è a quota 11, un record nel calcio tedesco. "Thomas è un'icona - le parole del Ceo Oliver Kahn -. Il Bayern è sempre stato caratterizzato dalla continuità e perciò siamo felici di essere riusciti a trovare l'accordo per il rinnovo". "Non si può immaginare Müller senza il Bayern così come il Bayern senza Müller, per questo siamo felici che abbia prolungato fino al 2024 - aggiunge il ds Hasan Salihamidzic -. Thomas è un leader, affamato di successo, un esempio in campo e fuori che incarna i valori del Bayern meglio di chiunque altro". "Il viaggio che ho iniziato nel 2000 è stato finora una fantastica storia di successi - commenta il tedesco dal canto suo -. E ora andiamo ancora avanti insieme".