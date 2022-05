"Pogba, preferenza al Psg dopo l'addio al Manchester United"

Con i campionati ormai agli sgoccioli e un’estate che sarà priva di tornei per nazionali, sta per arrivare inesorabile il tempo del mercato, destinato a prendersi le prime pagine delle cronache calcistiche per tutta l’estate. Come tradizione i primi nodi a dover essere sciolti saranno quelli del domino delle panchine e dei top players che andranno a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Pogba, ai titoli di coda anche la seconda avventura al Manchester United Tra i nomi più illustri c’è quello di Paul Pogba, che si appresta a chiudere la seconda avventura della propria carriera al Manchester United, dove era tornato nel 2016 dalla Juventus con tante speranze e la “responsabilità” di un cartellino valutato 80 milioni, ma dove ha sostanzialmente deluso tra guai fisici e la mancanza di competitività della squadra per lottare per traguardi importanti.

'Mundo Deportivo': "Pogba tentato dal ritorno in Francia" A 29 anni e proprio dopo troppe stagioni deludenti la stima internazionale del campione del mondo 2018 non è quella di un tempo, ma i grandi club pronti a fargli firmare un ricco contratto non mancano. Pogba sembra deciso a prendersi tutto il tempo necessario, ma secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo' l’ex bianconero starebbe iniziando a valutare con sempre più favore la possibilità di tornare in patria per indossare la maglia del Paris Saint-Germain.