"Il Barcellona punta tutto su Lewandowski"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Con Erving Haaland diretto a Manchester, sponda City, è Robert Lewandowski il principale obiettivo di mercato del Barcellona. Secondo le indiscrezioni del portale spagnolo Sport , la dirigenza blaugrana sta ora concentrando i propri sforzi sull'ingaggio del 34enne attaccante polacco, un nove di livello mondiale in cerca di nuovi stimoli dopo aver vinto tutto in maglia Bayern Monaco .

Hoeness: "Sicuro al 100% che Lewandowski sarà con noi il prossimo anno"

Ostacolo Bayern

Per Laporta e Xavi c'è però un importante scoglio da superare: Lewandowski ha ancora un anno di contratto con il Bayern, fino al 30 giugno 2023. Per vestire il polacco di blaugrana è necessario un accordo con il club bavarese che, per il momento, non è assolutamente disposto a facilitarne la partenza. Il presidente Uli Hoeness e l'allenatore Julian Nagelsmann hanno già rifiutato l'addio dell'attaccante proponendogli un nuovo contratto. Il calciatore ritiene però che il suo ciclo a Monaco si sia concluso e vuole chiudere la sua carriera in un altro top club europeo.