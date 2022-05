Ajax, ecco dove giocherà Gravenberch il prossimo anno

Ryan Gravenberch, giovane talento dell'Ajax campione d'Olanda per il terzo anno consecutivo, si prepara ormai a lasciare Amsterdam per sbarcare a Monaco, in Germania. Infatti, durtante i festeggiamenti per la vittoria delle Eredivisie, un suo compagno di squadra - Kenneth Taylor - ha svelato per errore dove andrà a giocare il talento olandese il prossimo anno. I lancieri, quindi, si preparano a un secondo addio eccellente dopo quello dell'allenatore Erik Ten Hag, che siederà sulla panchina del Manchester United il prossimo anno. Queste le parole di Taylor sul 19enne: "Sfortunatamente ci lascerà, ma lo merita perché se lo è guadagnato: buona fortuna al Bayern Monaco".