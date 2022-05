"Psg, pronta un'offerta monstre per Darwin Nuñez"

Sfumato Erling Haaland, andato al Manchester City, e con Kylian Mbappé che non avrebbe ancora deciso se accettare l'offerta di rinnovo o se andare a giocare al Real Madrid, il Psg punterebbe molto forte sull'attaccante del Benfica e dell'Uruguay, Darwin Nuñez. Secondo quanto riportato da O Jogo, i neocampioni di Francia avrebbero chiesto al presidente dei lusitani Rui Costa una riunione per intavolare la trattativa. Il Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro per il giovane attaccante che in questa stagione sta segnando a raffica, 32 gol in 38 partite comprese tutte le competizioni. Ma su di lui ci sarebbero anche altre squadre.