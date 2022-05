"Lewandowski, furia contro il Bayern: urla e scenata nello spogliatoio"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il futuro di Robert Lewandowski rimane un'incognita. L'attaccante polacco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2023, sarebbe pronto a lasciare il club bavarese che, però, secondo quanto riportato dalla Bild, si sarebbe opposto a una sua partenza. Un fatto che avrebbe mandato su tutte le furie il bomber ex Borussia Dortmund che sarebbe andato di matto nello spogliatoio e si sarebbe lasciato andare a uno sfogo telefonico contro la società.

Il duro sfogo di Lewandowski contro il Bayern Monaco

Nonostante parlasse in polacco, i testimoni raccontano di avergli sentito dire più di una volta la parola FC Barcellona. Un chiaro segnale, insomma, della volontà del calciatore di trasferirsi al club blaugrana e la manifestazione del dispiacere sulle difficoltà nel chiudere la trattativa per via della posizione assunta dal Bayern Monaco. Intanto Lewandowski ha già salutato i suoi tifosi nell'ultimo match della Bundesliga, dominata ancora una volta dal club bavarese, contro il Wolfsburg (2-2). Un addio che, però, potrebbe essere rimandato alla scadenza naturale del suo contratto, al termine della prossima stagione.